Клерк.Ру

⚡Международные авиаперевозки могут разрешить в июле. После того, как убедятся в безопасности перевозок внутри страны

Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как убедимся в безопасности авиаперевозок внутри страны. Об этом сказал министр транспорта РФ.

Глава Минтранса предполагал возврат к международным перелетам еще 16 мая:

«С точки зрения настроения людей, которое мы сейчас наблюдаем, мы видим, что люди в долгой самоизоляции и очень устали. В этой ситуации многие из них очень хотят двигаться, и мы должны предоставить им наши безопасные перевозки. Для начала — в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны», — сказал министр в ходе выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов.

Правда, тот же Евросоюз для наших граждан пока границы открывать не собирается.

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