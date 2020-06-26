⚡Международные авиаперевозки могут разрешить в июле. После того, как убедятся в безопасности перевозок внутри страны

Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как убедимся в безопасности авиаперевозок внутри страны. Об этом сказал министр транспорта РФ.
Глава Минтранса предполагал возврат к международным перелетам еще 16 мая:
«С точки зрения настроения людей, которое мы сейчас наблюдаем, мы видим, что люди в долгой самоизоляции и очень устали. В этой ситуации многие из них очень хотят двигаться, и мы должны предоставить им наши безопасные перевозки. Для начала — в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны», — сказал министр в ходе выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов.
Правда, тот же Евросоюз для наших граждан пока границы открывать не собирается.