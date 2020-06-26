В перечень системообразующих предприятий добавили еще 222 компании

Гостиницы, культурные и образовательные учреждения, автомобильные центры и производителей товаров первой необходимости включили в перечень системообразующих организаций. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

С учетом новых отраслей и предложений профильных ведомств в перечень добавили 222 компаний. В ближайшее время на сайтах отраслевых органов власти появится обновлённый перечень системообразующих организаций.

Минкомсвязи уже опубликовало свой список

На данный момент перечень системообразующих организаций российской экономики включает более 1300 организаций, 43% которых относится к сфере промышленности, 14% — к сфере транспортного комплекса, 8% — к топливно-энергетическому комплексу, 8% — к сфере информации и связи, 7% — к сельскому хозяйству и пищеперерабатывающей промышленности, 6% — к сфере строительства, 5% — к сфере культуры, 3% — к сфере образования.