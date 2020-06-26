Минюст со 2 июля возобновляет личный прием граждан

Министерство юстиции возобновляет на следующей неделе личный прием граждан.
«Со 02 июля 2020 г. Минюст России возобновляет личный прием граждан, а также личный прием граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, и по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы иностранных государств» — пишут на сайте ведомства.
Запись на прием к руководству структурных подразделений Минюста России осуществляется отделом по работе с обращениями граждан:
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по телефону
(495) 955-57-73.
Дополнительно заявители могут обращаться в письменной форме:
- по почтовому адресу Минюста России (119991, ГСП-1, г. Москва, ул. Житная, д. 14);
- в электронном виде через официальный сайт Минюста России;
- через Единый портал государственных услуг.
Не забывайте о СИЗ и соблюдении дистанции в 1,5 метра.