Пятничная подборка из соцсетей. О медведях, котиках и детях

Пятничная подборка веселых картинок и мемов из соцсетей. Нужно же иногда отвлечься от работы и расслабиться?

Начнем немного криповой картинкой:

Вот уж правда, жутковато. Может, не стоит покупать старые вещи? Этот год и так уже отработал по полной.

А вот немного о масочном режиме:

Кстати, в парки и леса вроде тоже можно ходить. Не во всех регионах, но можно. А вот небольшая памятка о медведях, а то вдруг забыли за период самоизоляции:

Коала, это хорошо. Правда, в Австралии, где они живут есть много другой жутковатой фауны. Особенно громадные пауки.

А еще можно съездить в ИКЕА. Главное, не попасться на такое:

Интересно, а долго так можно бродить? Никаких нервов не хватит.

А животные нервы успокаивают. Правда, не все. И не всегда.

Еще можно завести собачку:

Ну как тут отказать?

И немного еще о детях. Родители поймут:

И напоследок о том, как не нужно делать рекламные акции. Чтобы не остаться без штанов:

Хороших выходных!