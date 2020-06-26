Пятничная подборка из соцсетей. О медведях, котиках и детях

Пятничная подборка веселых картинок и мемов из соцсетей. Нужно же иногда отвлечься от работы и расслабиться?
Начнем немного криповой картинкой:
Вот уж правда, жутковато. Может, не стоит покупать старые вещи? Этот год и так уже отработал по полной.
А вот немного о масочном режиме:
Кстати, в парки и леса вроде тоже можно ходить. Не во всех регионах, но можно. А вот небольшая памятка о медведях, а то вдруг забыли за период самоизоляции:
Коала, это хорошо. Правда, в Австралии, где они живут есть много другой жутковатой фауны. Особенно громадные пауки.
А еще можно съездить в ИКЕА. Главное, не попасться на такое:
Интересно, а долго так можно бродить? Никаких нервов не хватит.
А животные нервы успокаивают. Правда, не все. И не всегда.
Еще можно завести собачку:
Ну как тут отказать?
И немного еще о детях. Родители поймут:
И напоследок о том, как не нужно делать рекламные акции. Чтобы не остаться без штанов:
Хороших выходных!