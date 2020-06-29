Расходы на спорт включат в состав социального налогового вычета по НДФЛ

На федеральном портале опубликовано уведомление Минспорта о подготовке будущего закона с поправками в статью 219 НК, которая регламентирует порядок предоставления социального налогового вычета по НДФЛ.

Поправки обусловлены необходимость создания экономических условий в целях стимулирования родителей (законных представителей) направлять детей для прохождения спортивной подготовки.

Таким образом перечень социальных вычетов может быть расширен. В него включат спортивные расходы.

Конкретные параметры вычета пока не известны. Текст проект пока не опубликован.

Как только он будет размещен мы расскажем, кому, как и при каких обстоятельствах будет предоставляться этот вычет.

Напомним, в прошлом году Минфин разработал проект о внедрении в статью 219 НК вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Проект был размещен на федеральном портале, но дальше этого дело так и не пошло.