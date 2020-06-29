Хотят ввести новый налог на рекламу. В НК он будет называться гуманитарный сбор

В Госдуму внесен законопроект № 979423-7, который вносит в НК новую главу – 25.1.1 «Гуманитарный сбор».
Плательщиками сбора признаются организации и ИП, осуществляющие распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
Ставка сбора устанавливается в размере 5 % от дохода, полученного за распространение рекламы в рублях за квартал.
Направляться средства от нового сбора будут на оказание помощи физлицам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в лечении.
По оценке комиссии Ассоциации Коммуникационных Агентств России суммарный объем рекламы в средствах ее распространения в 2019 году составил примерно 450 миллиардов рублей. Таким образом, гуманитарный сбор, направляемый на лечение детей, мог бы составить 22 миллиарда 500 миллионов рублей в год, говорится в пояснительной записке.
Автор проекта – депутат от ЛДПР Сергей Иванов.