На новую детскую выплату в 10 000 руб. заявление подавать не надо: разъяснения Минтруда

В связи с поступающими запросами о порядке перечисления новой единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на детей до 16 лет Минтруд дал разъяснения.

При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей.

Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты.

Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении ПФР.

Таким образом, осуществление новой единовременной выплаты осуществляется в соответствии с ранее принятым подходом.