Клерк.Ру

При заселении в отель больше не нужна справка об отсутствии коронавируса

Ростуризм договорился с Роспотребнадзором о правилах заселения в отели. Справку об отсутствии коронавируса предоставлять не нужно. Вместо нее понадобится справка об отсутствии контактов с больными за последние 2 недели.

«Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учета этого требования», — сообщает ведомство.

Цитата по «РИА Новости».

Помимо этого обновленный список включает в себя увеличение лимита на заселение в номера до двух человек (это не касается семей, а также сопровождающих и проживающих вместе людей) и разрешение групповых процедур с соблюдением дистанции.

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