При заселении в отель больше не нужна справка об отсутствии коронавируса

тогда специально будем стараться туда не попасть.
Это не противоречиво, это гипотетическое рассуждение. Такого опыта у Вас нет. Вы приводите в каче...
А если висящим там будет полагаться бесплатный проезд в трамвае? ;-)...
Дочь 19.04.2004 г.р так и не пойму, подпадаем мы под эту выплату или нет?...
Первое возможно и удаленно, а окончательное всегда лично. Проходили, знаем....
Мне фиолетово ))) Я знаю, что всё равно там не буду висеть никогда. 😀...
Вы не хотите, а кто-то другой почему должен развиваться туда, куда ему не надо?...
Вы все время призываете делать сбережения на всякий случай. Но никак не хотите понять, что люди ж...
Речь идет не о том, что было в прошлом, а о нынешнем положении вещей...Не хотите сейчас искать - ...
Я не говорила, что что-то пригодиться, а что-то нет. Но каждый волен выбирать сам в каком направл...
Скажите - а кто может выдать эту справку? об отсутствии контактов? и как этот кто узнает об их ...
В данный конкретный момент у меня нет необходимости идти мыть полы, ибо я пока в состоянии зарабо...
Нет. У меня в жизни есть работа, учёба, встречи с друзьями, поездки на дачу в выходные, театры, к...
Люди хотят найти для себя хорошую работу, не абы что. Вы видимо вообще не в курсе, как это бывает...
Ваша позиция состоит в том, что надо постоянно учиться, то му что может пригодитиься в будущем....
О каком ораторском искусстве идёт речь, если всё это обучение у нас в классе свелось к рассылке ...
г. Екатеринбург находится от моего города на расстоянии примерно 1500 км. Я проходила собеседован...
Это была Ваша идея. Спросите у себя ))То есть когда говорите, что пойдете мыть полы, то Вы имеете...
Кто это сказал? Просто по вашему описанию жизнь состоит только в работе, учебе и бесконечной подг...
Я понимаю, что вы не разделите моего мнения..... но люблю собирать мысли .... люди такие интересн...
А я всегда считала - что каждый сам доказывает свою позицию...... Не?Считаете, что правы - докажи...
Жириновский не ругается, он так разговаривает (с) не моёЗдесь тоже самое......
>Играет он хорошо. Он не играет, он так живёт. ;)
Ущербность мировоззрения другой стороны...
Дабы не быть голословной, в радиусе 200 км от своего дома найдите подобное собеседование. И ссылк...
Да о чем вы говорите??? Почему об этих поручениях не в курсе службы занятости???отмалчиваются и г...
Вы зачем ругаетесь уже 3 дня? Что друг другу пытаетесь доказать?...
Мы обходными путями получали с живой подписью, пока налоговые не работали. ИФНС передавала в курь...
Я не считаю, что я умнее всех. Я просто пытаюсь понять некоторые вещи, но вижу только агрессию, в...
И? Да я своей специальностью нормально зарабатываю. Только вот незадача, я получила аттестат бухг...
Я на себя никакие функции бога не взваливала. Я говорила только о том, что пусть такие "решальщик...
В мире много других специальностей, так для справки
Пусть меняется. Но жить за чужой счёт - это прям буээ. Лучше сдохнуть с голоду, чем позволять об ...
Объясните зачем? У меня есть мозг и я им умею пользоваться. У меня были нормальные родители, кото...
Я живу в обычном мире. И вижу разных людей. Видимо, мне повезло и меня окружают умные и грамотные...