Банки сокращают лимит овердрафта по дебетовым картам

Из-за пандемии банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.

По итогам мая средний лимит овердрафта упал до 20,4 тыс. руб., следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в тройку крупнейших бюро), с которой ознакомился РБК. По сравнению с апрелем он сократился более чем на треть (34,8%), а по сравнению с мартом, когда кризис и пандемия только начались, — почти на 60%. Кроме того, кредитные организации резко сократили выдачу карт с такой опцией: в мае потребители получили всего 3,8 тыс. дебетовых карт с овердрафтом, в 8,2 раза меньше, чем в марте. Объем выданных карт с овердрафтом в мае составил 78,3 млн руб., упав по сравнению с мартом более чем в 20 раз.

По статистике бюро, на 1 июня 2020 года в России обращалось 903 тыс. карт с опцией овердрафта. Совокупный лимит по ним составлял 13,2 млрд руб.

Банки сокращали лимиты по овердрафтам из-за общего снижения реальных доходов населения, говорят эксперты. Наличие такой опции, наоборот, могло увеличить риск невозврата, поскольку лимиты овердрафта по дебетовым картам зачастую устанавливаются автоматически и никак не учитывают операции по счету и доходы клиента.