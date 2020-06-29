Для детей-инвалидов предлагают новые меры поддержки. А именно, разрешить работать их родителям без лишения пособия

Новые меры поддержки предлагают для детей-инвалидов. Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец выступила с инициативой позволить родителям детей-инвалидов выполнять оплачиваемую работу без лишения их государственного пособия.

По действующему законодательству родитель, или опекун ребенка-инвалида не имеет право на пособие, если он работает.

Как указыает Ирина Волынец, председатель нРК, многие такие родители имеют небольшой доход, к примеру, как самозанятые. Что лишает их права на пособие.

«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — RT), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.

По мнению Волынец, сохранение государственной выплаты при условии наличия работы или подработки у гражданина, который ухаживает за ребёнком-инвалидом, поможет повысить качество жизни таких семей, получить дополнительные средства на реабилитацию больных детей, а также улучшить психоэмоциональное состояние родителей и опекунов.

Ранее НРК предлагали ввести пособие для родителей-одиночек.

По материалам «RT».