В Москве зарегистрировалась 301 тыс. самозанятых

С января по май 2020 года количество самозанятых москвичей выросло более чем в полтора раза. Новый статус зарегистрировали 107 тысяч жителей столицы, теперь их общее количество составляет 301 тысячу человек.

Только в мае зарегистрировали 26 тысяч граждан, указано на сайте правительства Москвы.

Такой статус чаще всего оформляют преподаватели, копирайтеры, консультанты, дизайнеры, бухгалтеры и представители других специальностей, которые могут оказывать услуги дистанционно.

Минфин тоже доволен статистикой по самозанятости. На заседании правительства, прошедшем 29 июня, глава министерства Антон Силуанов заявил, что видит большой потенциал в расширении этого специального налогового режима.