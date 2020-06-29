Компания осталась без субсидий, потому что в ЕГРЮЛ не оказалось кодов ОКВЭД. Кого винить?

Многие организации и ИП остались без бюджетных субсидий из-за того, что в реестрах был заявлен не тот основной ОКВЭД, по которому действительно ведется деятельность. Об этом много пишут, хотя проблема так и не решается. Но, оказывается есть еще организации, у которых в ЕГРЮЛ вообще нет кодов.

Директор такого ООО задал вопрос ФНС, можно ли внести код и подать заявление на субсидию. И получил отрицательный ответ.

Как вообще получилось, что у ООО не заявлены коды? Дело в том, что организация была зарегистрирована до 1 января 2004 года. До этой даты коды вообще в ЕГРЮЛ не вносились (а до 2002 года и реестра этого не было).

Обязанности вносить изменения в ЕГРЮЛ из-за кодов у организаций не было. Поэтому многие из них прекрасно жили и без этой информации в реестре, пока не случилась пандемия.

ФНС в своем ответе обращает внимание на то, что у организации была возможность в любой момент внести в ЕГРЮЛ коды ОКВЭД, представив в регистрирующий орган заявление по форме N Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц».

В общем, компания сама виновата, что осталась без субсидии. Это следует из письма № БС-4-11/10103@ от 19.06.2020.