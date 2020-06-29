Увеличен максимальный размер льготной ипотеки

Правительство в рамках поручения Президента внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5%.
Соответствующее Постановление Правительства № 937 от 27.06.2020 опубликовано на сайте кабмина.
Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов — с 3 млн до 6 млн рублей.
Льготную ставку — она сохраняется на весь срок ипотеки — банкам просубсидирует государство.
«Это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия. Свой дом, собственная квартира — то, что всегда было и остаётся жизненно важным для любого человека, для каждой семьи», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.