При доплате за март нельзя применять новые пониженные тарифы взносов

Взносы по пониженному тарифу для субъектов малого и среднего предпринимательства начали применять с 1 апреля 2020 года. Вопросов, связанных с ними, сейчас возникает много. Вот один из них.

Компания по ошибке снизила норму рабочего времени за март и недоплатила работникам. Ошибка обнаружилась только сейчас. Компания относится к малым. Вправе ли организация применить пониженный тариф по страховым взносам к доплате за март?

Не вправе. Малые компании вправе платить взносы по тарифу 15 процентов с выплат, которые превышают 12 130 руб. в месяц на каждого работника. Пониженный тариф распространяется на доходы, которые работник и получили с апреля 2020 года (письмо ФНС от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@). Доплата за март относится к доходам марта, поэтому взносы с этой выплаты следует исчислить по общему тарифу. Кроме того, компании следует представить уточненный расчет по взносам за I квартал.

А вот если в июне увольняется работник и ему выплачивается компенсация за отпуск, то применять пониженные тарифы можно, потому что эта выплата относится к доходам за июнь.

Такие разъяснения представителя УФНС по Санкт-Петербургу опубликованы в газете УНП Северо-Запад.