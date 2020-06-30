Налоговики пояснили, как будут списывать налоги за 2 квартал пострадавшим отраслям

Для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в пострадавших отраслях экономики, предусмотрено освобождение от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года. О том, как это будет происходить, пояснил заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев.

Проверить, относитесь ли вы к лицам, на которых распространяется освобождение от налогов за II квартал 2020 года, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России.

Правила заполнения и подачи деклараций не изменились. Т.е. в декларациях должен быть отражен налог, исчисленный за 2 квартал (1 полугодие). Налоговая просто исключит этот налог из своих систем. При этом налогоплательщику должно быть направлено сообщение, что сумма по декларации не подлежит уплате.

По имущественным налогам принято решение, что период владения объектом, который приходится с апреля по июнь 2020 года, исключается из налогооблагаемого периода. При расчете ФНС России уменьшит итоговую сумму налога за год на сумму, подлежащую уплате за II квартал.

По торговому сбору и патентной системе налогообложения налогоплательщикам уже разосланы уведомления о том, что эти налоги пересчитаны за II квартал 2020 года и уплачивать их не нужно.

Реализовано освобождение и по страховым взносам — в виде нулевой ставки. Декларация заполняется точно так же, но в графе «ставка» следует указать «0».