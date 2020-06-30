Порядок снятия с учета недвижимости упростят

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который упрощает порядок снятия недвижимости с учета. О законопроекте рассказали в Федеральной кадастровой палате.

Будет расширен список заявителей. Например, наследник, получивший садовый участок с разрушенным домом, сможет подать заявление о снятии его с учета и о прекращении права собственности умершего – но только в случае, если сведения о таком доме содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Т.е. для снятия с учета на надо будет оформлять право собственности на разрушенный объект.

Такие возможности будут предоставлены не только наследникам, но и собственникам земельного участка, когда расположенные на таком участке объекты недвижимости принадлежат на праве собственности иному лицу. Заявление о снятии с учета объекта недвижимости и прекращении права собственности на прекративший существование объект недвижимости может подавать собственник земельного участка, если владевшее объектами недвижимости юридическое лицо было ликвидировано или в случае смерти владевшего этими объектами физического лица.

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Смогут подать такое заявление в отношении недвижимости физических и юридических лиц и органы государственной власти или местного самоуправления, но только при соблюдении следующих условий: если юрлицо, бывшее собственником недвижимости и земельного участка, на котором она располагалась, было ликвидировано на момент подачи заявления о снятии с учета и прекращении права; и если собственником недвижимости являлось физлицо, то в случае его смерти и при отсутствии у него наследников.

Собственники помещений в многоквартирном доме также смогут подавать заявление о государственной регистрации доли в праве общей собственности.