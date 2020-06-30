Как понять, что компанию пора банкротить? И почему именно банкротство?

Как подготовиться к банкротству компании? И как понять, что для избавления от компании нужно выбрать именно банкротство?

Эксперты компании «Бизнес Гарант» в своем блоге разместили новую публикацию: «Банкротство компании. Спасти нельзя закрыть? Каких ошибок можно избежать».

Там они рассматривают критерии, по которым стоит выбрать именно банкротство, а не другие способы закрытия бизнеса. К примеру, это высокие обороты компании, риск выездной налоговой проверки, большое количество долгов. Или наличие имущества, которое хотелось бы спасти.

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