Фейк про новый налог для дачников

В интернете в очередной раз гуляет налоговый фейк. На этот раз дачников и садоводов пугают новым налогом на воду.

Страшилки с заголовками типа «дачников обязали платить новый налог» активно обсуждается в соцсетях. Но что происходит на самом деле?

Никого нового налога нет, речь идет о давно имеющимся в Налоговом кодексе водном налоге. До 2020 года некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, можно было осуществлять добычу подземных вод для целей их хозяйственно-бытового водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами. С 1 января лицензия обязательна. Но! Касается это только определенных объектов. По ним же и уплачивается водный налог.

Лицензия требуется только на глубокие артезианские скважины. Частные колодцы и скважины имеют небольшую глубину и не являются артезианскими. Для наглядности приводим картинку (источник Союз Садоводов России)

Из представленных на картинке водозаборных сооружений только глубокая скважина попадает под лицензирование. И по воде, которая добывается с её помощью, придется платить водный налог. Такие скважины есть далеко не во всех объединениях садоводов и дачников. И обязанность платить налог и сдавать декларацию возлагается на организации — СНТ, ДНП и т.п. А не на владельцев участков, расположенных в этих объединениях.