ФНС рассказала о мерах поддержки пострадавших от пандемии владельцев налогооблагаемого имущества

В ФНС рассказали о мерах поддержки владельцев налогооблагаемого имущества, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Правительство РФ рекомендовало субъектам РФ и органам местного самоуправления поддержать юрлиц и ИП-собственников объектов недвижимости, которые позволили отсрочить внесение платы по договорам аренды недвижимости для пострадавшего бизнеса. Эти меры касаются «ответного» снижения и (или) отсрочки налогов на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного налога по объекту аренды за период, на который предоставлена отсрочка арендной платы.

Правительство РФ также продлило в 2020 году установленные сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу, и сроки представления налоговых деклараций. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ получили право продлевать в 2020 году сроки уплаты региональных и местных налогов, авансовых платежей по ним, в том числе если они не были продлены Правительством РФ. Принятые меры в конкретном регионе отражены в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

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Кроме того, следующие категории налогоплательщиков были освобождены от уплаты имущественных налогов и авансовых платежей по ним за II квартал 2020 года:

ИП и организации, включенные на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов МСП, которые работают в пострадавших отраслях российской экономики. Перечень таких отраслей утверждается Правительством РФ;

лица, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг;

компании, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции, который ведет Минэкономразвития России;

централизованные религиозные организации, религиозные организации, входящие в их структуру, а также социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых они являются.

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Указанное освобождение будет применяться за период владения объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года. По налогу на имущество организаций – для всех объектов налогообложения, по транспортному и земельному налогам – для объектов, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской или уставной деятельности, по налогу на имущество физических лиц – для объектов, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.

Как определить критерии использования (предназначения для использования) видов «льготируемого» имущества в предпринимательской деятельности разъяснено в письмах ФНС России от 08.06.2020 № БС-4-21/9447@ и от 10.06.2020 № БС-4-21/9576@.