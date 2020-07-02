В России могут закрыться до трети детских лагерей

До трети детских оздоровительных могут закрыться. Об этом сообщил директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.
«Думаю, до трети детских лагерей уйдут с рынка, потому что они не смогут выдержать конкуренции. Им предлагают взять кредит, а они и так берут кредиты. Им нужно было выплачивать проценты», — сказал Джеус.
Он добавил, что некоторые лагеря в Краснодарском крае уже продаются и заявляют о своем перепрофилировании.
«Это тревожная ситуация, которая должна обсуждаться на самом высоком правительственном уровне», — добавил Джеус.
По его словам, необходимо принять отдельный ОКВЭД. А в настоящее время никакой поддержки детским оздоровительным учреждениям нет.
По материалам «ТАСС».