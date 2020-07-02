Провайдеры посчитали потери от бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Провайдеры домашнего интернета за три месяца эксперимента «Доступный интернет», в рамках которого обеспечивается бесплатный доступ к социально значимым сайтам, недополучили 190–220 млн руб. выручки, подсчитали в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Оценки проводились на основе данных МТС (включая МГТС), «ЭР-Телекома», «Вымпелкома» и Netbynet (дочерний провайдер «МегаФона»), пишет «Коммерсантъ».

Пилотный проект по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам проходит по поручению президента от 15 января, он начался в апреле, а 30 июня министр связи Максут Шадаев объявил о его продлении до 31 декабря. В рамках эксперимента граждане, имевшие на момент его начала действующий договор с провайдером домашнего интернета, могут пользоваться доступом к сайтам из специального списка, даже перестав оплачивать услуги. Помимо перечисленных операторов в эксперименте участвует также «Ростелеком».