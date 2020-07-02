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Провайдеры посчитали потери от бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Провайдеры домашнего интернета за три месяца эксперимента «Доступный интернет», в рамках которого обеспечивается бесплатный доступ к социально значимым сайтам, недополучили 190–220 млн руб. выручки, подсчитали в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Оценки проводились на основе данных МТС (включая МГТС), «ЭР-Телекома», «Вымпелкома» и Netbynet (дочерний провайдер «МегаФона»), пишет «Коммерсантъ».

Пилотный проект по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам проходит по поручению президента от 15 января, он начался в апреле, а 30 июня министр связи Максут Шадаев объявил о его продлении до 31 декабря. В рамках эксперимента граждане, имевшие на момент его начала действующий договор с провайдером домашнего интернета, могут пользоваться доступом к сайтам из специального списка, даже перестав оплачивать услуги. Помимо перечисленных операторов в эксперименте участвует также «Ростелеком».

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При подключении к проекту мобильной связи упущенная выручка рынка достигнет не менее 110 млрд руб. в год, считают эксперты комиссии РСПП. Ранее они оценивали потери операторов и интернет-компаний от проекта в 150 млрд руб. в год. Минэкономики после консультаций с операторами оценило выпадающие доходы при предлагаемом регулировании в 160 млрд руб. в год, следует из отзыва ведомства на законопроект Минкомсвязи.

В РСПП также раскритиковали список социально значимых сайтов. Рабочая группа выяснила, что более чем на 80% из 391 ресурса, исходно утвержденного Минкомсвязью для эксперимента, присутствует потоковое видео, большая часть которого загружается с зарубежных ресурсов: «Таким образом, российские операторы связи фактически будут спонсировать зарубежных производителей контента».

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