Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк России снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях и запустил временный промо-вклад с повышенной ставкой.

Теперь по вкладу «Сохраняй» ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента, пишут РИА Новости.Такие условия банк предлагает для вкладов на сумму от 400 тысяч рублей и на срок от шести месяцев до года. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, то ставка составит уже 3,3 процента (вместо прежних 3,8).

Максимальная ставка по вкладу «Пополняй» также снизилась на 0,5 процентного пункта — до 3,3 процента. А при открытии вклада на срок более двух лет она составит уже 2,65, а не 3,15 процента, как раньше.

При этом Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой в четыре процента годовых. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до шести месяцев. Минимальная сумма составляет 50 тысяч рублей.