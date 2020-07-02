Продукты с заменителем молочного жира теперь облагаются НДС по ставке 10%

С 1 июля ввоз и продажа продуктов питания с заменителем молочного жира будут облагаться по ставке НДС 10%, напоминает ФНС.
Изменения в Перечни кодов видов продовольственных товаров введены постановлением Правительства РФ от 09.03.2020 № 250.
Нововведения касаются некоторых молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира:
- продукты, произведенные по технологии сыра;
- напитки, коктейли и кисели;
- желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты и суфле;
- консервы и продукты сухие, консервы сгущенные.
Кроме того, по пониженной ставке будет облагаться реализация молокосодержащего мороженого.
При применении терминов «молокосодержащий» и «молокосодержащий с заменителем молочного жира» необходимо руководствоваться определениями, установленными техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).