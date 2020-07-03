Зарплату иностранным работникам нельзя выплачивать наличными деньгами

Выплата иностранным работникам–нерезидентам заработной платы наличными из кассы запрещена, напоминают налоговики Севастополя.

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», иностранным гражданам заработная плата выплачивается только в безналичной форме через уполномоченные банки. По мнению контролирующих органов, требование выплачивать зарплату не наличными денежными средствами, а на банковский счет не противоречат Трудовому кодексу РФ.

Процедура получения зарплаты иностранным работником считается валютной операцией, и ее нарушение влечет наложение административного штрафа. Так, частью 1 статьи 15.25 КоАП за осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в банках, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции, а на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Срок для привлечения к административной ответственности составляет два года с момента выплаты заработной платы из кассы работодателя.

Для того, чтобы не нарушать нормы законодательства, в случае если работодатель принимает на работу нерезидента, он должен предложить наемному работнику открыть расчетный счет в банке с последующим получением карты для перечисления заработной платы.