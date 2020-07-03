85,7 тысяч для семьи из трех человек назвали достаточной суммой для «нормальной жизни». В среднем

В среднем для российской семьи из трех человек, в которой двое работают, требуется для «нормальной жизни» доход в размере 85,7 тысяч рублей.

Это на 7,7 тыс. руб., или 9,9%, больше, чем в прошлом году. Такое исследование провел холдинг «Ромир».

Опрос был проведен в июне, в нем участвовали 1,5 тысячи граждан старше 18 лет, проживающие в различных населенных пунктах всех федеральных округов страны.

Им задали вопрос: «Сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в вашем населенном пункте, для „нормальной жизни“?»

Семейный бюджет от 60 тыс. до 90 тыс. руб. и более 120 тыс. руб. в месяц устроил бы 22% опрошенных.

Почти столько же — 21% — назвали желаемым доход 90–120 тыс. руб.

Достаточным бюджет 45–60 тыс. руб. назвали 18% респондентов.

Доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб. устроил бы 4%.

Менее чем на 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.

Средний желаемый доход оказался самым высоким за все время исследования.