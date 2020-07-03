На что тратили деньги россияне в первом полугодии. И сколько в среднем

Интересное исследование по тратам россиян за первое полугодие 2020 года. МКБ проанализировал 215 млн транзакций клиентов по дебетовым и кредитным картам.

Сразу можно сказать, что по ряду позиций снизилось количество транзакций по сравнению с прошлым годом. Однако в итоге люди отдали больше денег из-за роста цен.

Одежда и обувь

Люди стали чаще делать покупки в магазинах «секонд-хенд» после снятия режима ограничений. Средний чек вырос на 17%, количество операций на 16%. А в итоге оборот по сегменту в июне 2020 года на 36% превысил показатель выручки за июнь 2019 года. Средний чек в данной категории — 2,8 тыс. руб.

Если смотреть покупки в обычных магазинах, то то в первом полугодии 2020 года магазины получили на 43% меньше средств, чем год назад. Количество совершенных покупок — 57% от прошлогоднего показателя. В апреле из-за коронавируса объем операций упал на 88%, в мае на 81%, если сравнивать с прошлым годом. В июне спрос составил 64% от прошлогоднего, при этом средний чек сравнялся с прошлогодним, и составил 2784 руб.

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Мебель

Rоличество операций в июне увеличилось более чем в 2 раза. Средний чек по состоянию на конец июня в данной категории — 4473 руб., что на 20% меньше прошлогоднего показателя. Тут ситуацию можно объяснить тем, что мебель выбирать нужно дольше и более вдумчиво. Да и одежду или обувь проще заказать с доставкой на дом, примерить, и, если не подошло — отправить обратно. С мебелью такое сделать труднее.

Спорттовары

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Спорттовары явно подорожали. Что неудивительно, ведь они, в основном, едут к нам из-за границы. Июнь 2020 года хотя и показал наибольшее количество совершенных покупок за первое полугодие, но все же их число было меньше чем в июле 2019 года на 19%. Средний чек в июне составил 4227 руб., что на 32% выше прошлогоднего показателя.

Ювелирные изделия

Ювелирка в этом году явно не востребована. Количество операций по покупке ювелирных изделий на 80% меньше, чем год назад. Что касается потраченных на украшения сумм, то в 2020 году их объем составил лишь 14% от показателя прошлого года. По покупкам в этом сегменте в течение всего года наблюдалось снижение среднего чека в сравнении с показателем прошлого года. По состоянию на июнь он составил 9925 руб., что меньше среднего чека год назад на 14%.

Отдых

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Подводя итоги первого полугодия 2020 года по оплатам услуг агентств путешествий и туроператоров, мы видим, что количество покупок в 2020 году составляет лишь треть от тех, что совершили годом ранее. Граждане потратили за все полугодие на покупку туров и путевок лишь 17% от суммы, потраченной год назад. Что немудрено, поскольку с апреля закрыты границы, а в России люди не так спешат отдыхать.

Аптеки

Аптеки вышли из пандемии в явном плюсе. Количество совершенных в первом полугодии покупок на 10% превышает показатель прошлого года и на 22% — потраченные в аптеках суммы. Всплеск покупательской активности приходился на март и апрель. При этом если в марте рос как средний чек, так и количество операций, то в апреле сократилось на 30% количество покупок, и средний чек продолжил увеличиваться. По состоянию на конец июня средний чек на 7% превышает показатель прошлого года и составляет 740 руб.

Общепит

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получили в первом полугодии 2020 года вдвое меньше платежей, чем год назад. Общая сумма покупок также на 59% ниже прошлогоднего показателя. В итоге — практически полный провал в апреле и мае, медленное восстановление в июне. Однако пока в июне количество совершаемых покупок было почти в 5 раз меньше, чем год назад, средний чек составил 690 руб. (год назад был 1078 руб.).

Закусочные по итогам первого полугодия 2020 года получили на 58% меньше платежей и на 56% меньше средств. Кафе и рестораны показывают схожую динамику на 50% падение выручки, на 49% оборота. Средний чек в кафе или ресторане в июне составил 1400 руб., что на 7% меньше показателя прошлого года, в закусочных — 280 руб., что на 4% меньше показателя прошлого года.

Как видим, в целом картина отражает реальное состояние дел в отраслях.