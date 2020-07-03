Росавиация продлила запрет на международные перелеты. До 1 августа

ЕНВД,оплатили взносы за работников за Март. Получается переплата, почему ее нельзя перенести на с...
Мой ребенок не получил никаких выплат от слова совсем, родившийся при этой власти. При рождении к...
Зачем оперировать макпропоказателями, основную массу интересует свое собственное благополучие. У ...
Зачем камеры и прочее, если к примеру, по оленеводам в ЯНАО ездили с подарками и конкурсами, и по...
так вы сами все и обосновали с помощью википедии) сейчас чем у нас не феодализм? начать с того , ...
Это не вопрос, а просто наблюдение. Если гражданин рассказывает о том, чего сам не видел, но ему ...
нужно всем в суд идти - иначе такой беспредел не остановить, увы((( хотя сначала требуется по Нк ...
А будем верить, как народы Венесуэлы, Кубы, Сирии, Ливии, Ирака и тд умоляли град на холме их осв...
о чем вопрос? выразитесь внятнее
жители Крыма писали открытые письма Путинуда верим, чего там.А вы знаете, что за _предложение_обс...
Желание и стимул работать это отдельная тема. Вот свежак прям, с пылу с жару. Ищу в Москве челове...
Про неумышленный негатив. Я бы еще сюда отнесла ситуации, когда бренды сами провоцируют пользоват...
Дауж, этому сайту уже грех задниц сторониться 😂
И даже не в нём, а вообще неизвестно в каком жульничестве. Ибо в законе 1-фкз ясно прописано: ".....
Странное совпадение, когдаСитуация кардинально отличается. В чем же может быть секрет?...
Там правда кто-то думает, что найдутся идиоты, которые прям сразу побегут в Россиюшку со своими к...
Вот бы все в таблицу свести. И плюсы и минусы. А то забываться стало. ...
Потому что мне тогда было 10-15 лет, а сейчас мне 38. И я не могу отвечать за поступки других в т...
Вот им не стыдно, интересно? У большинства банков на дебетовую карту процент на остаток выше, чем...
Я конечно весь Крым не опрашивала..... но все с кем я там болтала - ну с кем туристы болтают - пр...
Прикол в том, что не важно даже, как голосовали, не важно, что было в итоговых протоколах по УИКа...
Да-да-да.... и про 10 заповедей из ваших уст я тоже припоминанию.... Так что там 10 заповедей та...
Ну если уж так хочется - пусть за пособие отдельный плюс будет, аж седьмой....
Пока есть для ИП УСН 6% до 150 млн, 600 тыс вообще ничто.
Все равно большинство на серые выплаты через ИП проводит. Юридических лиц и так уже кругом обложи...
А что ж вы в Крыму в феврале 2014 на Турчинова возроптали?
похоже, что только в валюте и да, в банке из-под огурцов.
Где вы прочитали про "лучших"?
Ну Аюверда-то, которую вы раньше тут поминали, конечно прямое отношение имеет к Руси ))...
мне рассказывали, что во время выборов о присоединении Крыма в бюллетене надо было поставить *+* ...
Да кто её ест в таких пределах, как бобы в Америке? С каких пор она стала показателем индекса инф...
Мы не в Израиле живём. Эта религия была дана евреям, к Руси отношения не имеет. Почему именно им-...
Там, в РСВ, надо формировать два приложения 1 к разделу 1: с кодом тарифа 21, в котором не будет ...
Ну патриарх за транслирование этой нехитрой мысли народу хотя бы немалый доход имеет. А вы-то зач...
Так ещё 1 июля теперь предлагают сделать праздничным днём, днём конституции. Тоже правильно?...