Клерк.Ру

Росавиация продлила запрет на международные перелеты. До 1 августа

Росавиация продлила запрет на въезд иностранцев до 1 августа. О получении телеграммы сообщили в Домодедово и авиакомпании S7.

Исключение составляют:

  • вывозные,
  • грузовые,
  • почтовые,
  • санитарные
  • гуманитарные рейсы,

а также, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства.

На «Клерке» недавно писали о возможном скором восстановлении авиасообщения со странами СНГ.

По материалам «РИА Новости».

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