Возможно, авиасообщение с Турцией восстановят с 15 июля. А еще раньше — с СНГ

Россия может принять предложение Турции о сосстановлении авиаперелетов с 15 июля. Об этом сказал глава Минтранса Дитрих.
«Мы по этому поводу думаем», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какова позиция России на предложение Турции.
Авиасообщение между Россией и странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами. Росавиация направила предложение в оперативный штаб правительства.
«Наши дорогие товарищи в Росавиации, как минимум, считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку. Поэтому они сформулировали эти предложения и направили их на рассмотрение в оперативный штаб. Там они сейчас и прорабатываются», — сказал министр.
По материалам «ТАСС».