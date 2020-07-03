С дистанционным бухгалтером надо проводить инструктаж по охране труда. Можно электронно

Надо ли проводить для дистанционного бухгалтера обучение по охране труда и оказанию первой помощи?
Ответ на этот вопрос Роструд приводит в своем июньском обзоре.
На дистанционных работников и их работодателей распространяются все положения ТК, регулирующие охрану труда.
Дистанционного работника, как любого другого работника, необходимо обучить безопасным способам ведения работы на производственном оборудовании. С ним нужно провести, в том числе и вводный инструктаж. Дату и факт проведения инструктажа нужно зафиксировать в специальном журнале.
Порядок проведения инструктажа для дистанционного работника действующим законодательством не урегулирован, в связи с чем работодатель может разработать локальный нормативный акт по проведению инструктажа, в котором предусмотреть, порядок проведение инструктажа дистанционных работников, в том числе вводного, путем обмена электронными документами между работодателем и дистанционным работником.