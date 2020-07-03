В ЦРПТ рассказали, как курьеру оформить продажу маркированных лекарств

Недавно власти разрешили продавать лекарства дистанционно. О том, как регистрировать их выбытия в системе «Честный знак» при доставке товаров курьером, рассказали в ЦРПТ

Дистанционная торговля может осуществляться с помощью собственных курьерских служб, так и с помощью привлечения сторонних курьерских служб. У курьеров должны быть мобильные платежные терминалы. При осуществлении расчетов с покупателем информация о реализованных лекарственных препаратах с маркировкой формирование чека будет отправляться оператору фискальных данных, соответственно, в автоматическом режиме попадать в систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

Таким образом, при доставке курьером вывод лекарственных препаратов из оборота происходит так же, как и по стационарной кассе.

Правила дистанционной торговли лекарствами утверждены постановлением правительства от 20 мая 2020 года № 697.

Согласно постановлению, во время приемки онлайн-заказа аптека должна согласовать с покупателем необходимость представления документов, подтверждающих качество препаратов. Покупатель также вправе отказаться от доставленного лекарственного препарата надлежащего качества до оплаты заказа (в этом случае оплачивается только услуга по доставке). Наиболее простой способ проверить лекарство до оплаты — просканировать код Data Matrix с упаковки, где моментально выдается информация о производителе, сроке годности, комплектации и т.п.