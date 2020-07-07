Сотрудник взял отгулы за сверхурочную работу и заболел: как оплачивается больничный

Листок нетрудоспособности выдан в период отгулов, предоставленных за сверхурочную работу. Будет ли оплачен такой больничный?

Ответ на этот вопрос дали в отделении ФСС по Удмуртской Республике.

Дни отгулов, предоставленных за сверхурочную работу, в законе № 255-ФЗ от 29.12.2006 не указаны в числе периодов, за которые пособие по временной нетрудоспособности не назначается.

Кроме того, с 2011 года утратил силу пункт 8 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 15.06.2007 № 375, в соответствии с которым при определении заработка застрахованного лица для исчисления больничных из расчетного периода исключался период, в течение которого работнику предоставлялись дни отдыха (отгулы) в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени.

Таким образом, в данном случае оплате подлежат все приходящиеся на период временной нетрудоспособности дни, включая дни отгулов, предоставленных за сверхурочную работу.