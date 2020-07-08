Заявление на замену лет при расчете больничных можно написать один раз на весь год

При расчете больничного листа у сотрудницы берется другой период по годам. Заявление на замену лет сотрудница должна писать к каждому больничному или достаточно написать один раз?

Ответ на этот вопрос дали в отделении ФСС по Липецкой области.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, в случае если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.

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Действующее законодательство не содержит указания на то, сколько заявлений о замене лет следует написать в данной ситуации — одно в году или по каждому страховому случаю.

Поскольку пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за 2 года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, расчет пособий в каждом году производится из одного и того же периода (двух лет, предшествующих наступлению страхового случая).

Поэтому одного заявления о замене лет в году, в котором указано, что заменять периоды следует по всем листкам нетрудоспособности, по которым наступает страховой случай в данном году, достаточно.