При контакте с больным Covid карантинный больничный выдается на 14 дней. И ни дня больше

В соответствии с п. 42 Порядка, утвержденного МЗСР от 29.06.2011 № 624н, при временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными больными, или граждан, выявленных как бактерионосители, листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия — лечащим врачом. Продолжительность отстранения от работы в этих случаях определяется утвержденными сроками изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 период карантина при контакте с больным Covid-19 устанавливается на 14 календарных дней.

А как быть, если больничный выдан на 16 дней? Оплатят ли его? Такой вопрос поступил в ФСС.

Там разъяснили, то если листок нетрудоспособности оформлен на большее количество дней (больше 14), то он оформлен с нарушением порядка и требует замены на дубликат в медицинской организации, выдавшей данный листок нетрудоспособности.