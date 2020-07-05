С 6 июля налоговики принимают без записи. Но в перчатках и масках

С завтрашнего дня обратиться в налоговую инспекцию можно без предварительной записи.
Операционные залы территориальных налоговых органов работают по следующему графику:
- понедельник, среда: 9.00 — 18.00;
- вторник, четверг: 9.00 — 20.00;
- пятница: 9.00 — 16.45;
- суббота, воскресенье: выходные дни.
Приём граждан будет вестись в масках и перчатках.
Исключение составляют только налоговые инспекции, на территории которых введен карантин в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом, в них приёма не будет.
Источник телеграм-канал «Мытарь».