Клерк.Ру

С 6 июля налоговики принимают без записи. Но в перчатках и масках

С завтрашнего дня обратиться в налоговую инспекцию можно без предварительной записи.

Операционные залы территориальных налоговых органов работают по следующему графику:

  • понедельник, среда: 9.00 — 18.00;
  • вторник, четверг: 9.00 — 20.00;
  • пятница: 9.00 — 16.45;
  • суббота, воскресенье: выходные дни.

Приём граждан будет вестись в масках и перчатках.

Исключение составляют только налоговые инспекции, на территории которых введен карантин в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом, в них приёма не будет.

Источник телеграм-канал «Мытарь».

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