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Предлагают малоимущие семьи освободить от оплаты детсадов

В России предложили освободить малоимущие семьи с детьми от оплаты детских садов. С этой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета.

«Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — сказано в тексте обращения.

Ранее она предлагала ввести пособие для родителей-одиночек.

По материалам RT.

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