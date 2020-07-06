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Исследование о регионах с наибольшим уровнем бедности. И с наименьшим

В среднем по России доля граждан, живущих за чертой бедности, в 2019 году составила 12,3%.

Регионы с наименьшей долей жителей, живущих за чертой бедности: 

  • Ямало-Ненецкий автономный округ (5,6%),
  • Москва (6,6%),
  • Санкт-Петербург (6,6%),
  • Республика Татарстан (6,9%),
  • Московская область (7,3%).

Регионы с наибольшей долей жителей, живущих за чертой бедности:

  • Республика Тыва (34,7%),
  • Республика Ингушетия (30,5%),
  • Кабардино-Балкарская Республика (24,2%),
  • Республика Алтай (24,2%),
  • Еврейская автономная область (23,9%).

 По материалам исследования «РИА Новости».

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