Исследование о регионах с наибольшим уровнем бедности. И с наименьшим

В среднем по России доля граждан, живущих за чертой бедности, в 2019 году составила 12,3%.
Регионы с наименьшей долей жителей, живущих за чертой бедности:
- Ямало-Ненецкий автономный округ (5,6%),
- Москва (6,6%),
- Санкт-Петербург (6,6%),
- Республика Татарстан (6,9%),
- Московская область (7,3%).
Регионы с наибольшей долей жителей, живущих за чертой бедности:
- Республика Тыва (34,7%),
- Республика Ингушетия (30,5%),
- Кабардино-Балкарская Республика (24,2%),
- Республика Алтай (24,2%),
- Еврейская автономная область (23,9%).
По материалам исследования «РИА Новости».