Исследование о регионах с наибольшим уровнем бедности. И с наименьшим

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Arhimed0 я не понял: помощь он должен оказывать или ему? кто и чему должен быть обучен? может быть вообще ... С дистанционным бухгалтером надо проводить инструктаж по охране труда. Можно электронно

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Natali Kr Зря вы так. Я лично считаю, что разумнее делать льготы, которые влияют на жизнь детей, а не день... Предлагают малоимущие семьи освободить от оплаты детсадов

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РюмкаБезысходности Свои безработные что-то там пищат и требуют. Раздражают. А узбеки и таджики молча вкалывают на ст... России нужен приток новых граждан. Так сказал Путин

РюмкаБезысходности А история продолжается. Еще 3 человека должны были придти. Все три не абоненты. Страшная безработ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

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Natali Kr Нет, дорогая моя, над вами здесь смеются не по вашим моральным принципам. Которые, кстати, весьма... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

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