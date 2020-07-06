Отказ в регистрации ООО из-за отсутствия согласия собственника квартиры. Это законно?

В Московской области появился Единый регистрационный центр на базе 23 МИФНС. Поделились отказом оттуда.

А поделились им в «Красном уголке бухгалтера».

«23-я ИФНС в Московской области, куда передали все функции регистрирующего органа, слегка прифигела. Подали заявку на регистрацию создаваемого ООО. Адрес — место прописки директора. Он же — единственный учредитель, но не является собственником этой квартиры. Пришел отказ. Основание — отсутствует согласие собственника. Просят само согласие (еще хорошо, что не нотариально заверенное) и выписку из ЕГРН. Хотя в том самом пункте 4 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61, на который они ссылаются, прямо сказано, что „согласие предполагается, если названный адрес является адресом места жительства учредителя (участника) или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности“. Про грубое нарушение 129-ФЗ я вообще скромно молчу. Мы конечно завтра подадим жалобу в областное управление. Нам спешить некуда. Но, кто будет подаваться в ближайшее время, имейте в виду».

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Вообще, для регистрирующего органа это вполне нормальная практика — требовать что-то, не обязательно указанное в законе или их же приказах и письмах. И частенько порочную практику начаждают сами регистраторы (как в свое время это случилось с гарантийными письмами). Однако, если есть сомнения в законности их поведения и требований — можно жаловаться в Управление, и далее в ЦА ФНС.

А вот что пишут в комментариях:

«А с отказом по причине неуказания телефона не сталкивались?»

ТС ответил:

«Это уже пройденный этап. Точнее, номер телефона был указан не по их формату».

Кто-то сомневается:

«Не проще ли сделать это самое согласие, чем тратить время на бессмысленные споры. Ну, хотя, конечно, если важен не результат, а процесс...».

На это ТС ответил:

«Надо научить людей работать. Теперь это единственная регистрирующая налоговая на всю Московскую область. С другими налоговыми такого бреда никогда не было. Они требуют от нас соблюдать закон, а сами его нарушают».

А вот еще из другого региона случай:

«Питер. Пришел отказ, с мотивацией, что мешает соседям. Нужно согласие УК».

Вообще, тут вопрос, кому что нужно. У кого-то клиенту ООО нужно еще позавчера было. И он ждать не будет, как и бодаться с налоговиками. Ему ООО нужно. А кому-то принципиально найти правду, и это тоже хороший подход. Просто, каждый сам выбирает, как ему поступить.