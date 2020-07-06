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⚡Путин поручил проработать возможность электронного документооборота между работниками и работодателями через портал Госуслуг

Путин поручил проработать возможность обмена электронными документами между работниками и работодателями через портал Госуслуг.

«Правительству проработать вопросы использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности» — говорится на президетнском портале.

Полный список поручений на Kremlin.ru.

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