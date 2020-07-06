⚡Путин поручил проработать возможность электронного документооборота между работниками и работодателями через портал Госуслуг

Прошу прощения, но вдруг кому еще пригодится. 5.4. При заполнении строки 001 приложения 1 к разде...
Что??? Что это за работа такая, к которой не предъявляется НИКАКИХ требований?Упомянутые Вами вме...
Оформляем перед каждой сменой (есть своё ИП). Всё делаем в клинике «Медконцерн». Водитель приезжа...
то есть инженер по ОТ по сути, если всё правильно делать, он же ведь должен будет ещё и посмотрет...
я не понял: помощь он должен оказывать или ему? кто и чему должен быть обучен? может быть вообще ...
То есть из-за того, что не работают органы опеки, деньги нужно стопитсот раз прокрутить. Вы плати...
Средний приход на малоквалифицированную должность - 1 из 5 - 7 записавшихся. У вас конечно малов...
Зря вы так. Я лично считаю, что разумнее делать льготы, которые влияют на жизнь детей, а не день...
Путину из бункера виднее!
если они получат гражданство они будут также пищат и требовать. Молчаливые они - пока их депортир...
Знаете, я тут после снятия карантина ради интереса посчитал сколько выйдет отдых в Крыму семьёй н...
ничем не феодализм. приведенный вами пример не подходит под определение Википедии ни одним местом...
А просто малоимущим деньги давать , нет? К чему все эти лозунги? Уже и так компенсируют часть род...
Там выше Старый Ворчун считал. пунктов 7 насчитал, по моему...
Свои безработные что-то там пищат и требуют. Раздражают. А узбеки и таджики молча вкалывают на ст...
Нет. Сам факт отсутствия брака не делает родителей одинокими. Отец может признать ребенка доброво...
А история продолжается. Еще 3 человека должны были придти. Все три не абоненты. Страшная безработ...
Это же не нужные люди. Хочет пригласить нужных. 😉
Требований даже нет. Вменяемость, внимательность. Это запредельные требования?Зарплата есть. Точк...
Начала слушать сеанс 4. Нет - это не для меня... вместо успокоения я начинаю нервничать, гложет ч...
Кто-то сказал, что надо добавлять СТРОКИ, а не листы. Три строки на «НР» и три на «МС». А как их ...
И мне пожалуйста адрес кассы. я чувствую, что мне изрядно задолжали - только не знаю кто. Как дум...
Нет, дорогая моя, над вами здесь смеются не по вашим моральным принципам. Которые, кстати, весьма...
По два листа не надо делать, просто на каждого работника сначала 3 строки НР, а потом добавьте ещ...
Мне вот интересно, если дистанционного работника дома ударит током или он упадет со стула, то бед...
А чем свои безработные не устраивают?
Сегодня попробовал отчитаться. "Ошибка: в разделе три не могут присутствовать два листа с одинако...
Сдается мне, что это все Ваша выдумка. Это из каких источников информация? У Вас какой-то дополни...
А чо им стыдиться? Зарабатывают они на кредитах
в валюте сейчас тоже так себе хранить, если только в валюте, купленной давно за дёшево и под матр...
То была рекламная акция нескольких государств Восточной Европы и бывших республик СССР, он сразу ...
просто оч.крикливому МЕНЬШЕНСТВУ не удалось одурачитиь БОЛЬШИНСТВО.. из 22% против: 2% пр...