В период пандемии 30% МСП подключили онлайн-платежи

Около 30% предприятий малого бизнеса перешли на работу в электронной коммерции, и каждый второй бизнес (52%) ожидает роста онлайн-транзакций в будущем.

Об этом «Известиям» рассказал глава Visa в России Михаил Бернер, ссылаясь на исследование платежной системы. Он отметил, что в активную фазу распространения коронавируса 38% россиян впервые купили продукты онлайн и около 23% стали пользоваться доставкой провизии на дом.

В «Тинькоффе» зафиксировали прирост новых заявок на подключение интернет-эквайринга на 30% еще в марте, в апреле-мае повышенный спрос сохранился. В банке отметили, что в апреле в два раза увеличилось число заявок на услугу «магазин без сайта» для реализации через соцсети.

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За первые пять месяцев 2020-го число новых компаний, подключивших прием онлайн-платежей через «Яндекс.Кассу», выросло в среднем на 33% относительно числа обращений в прошлом году, рассказал «Известиям» представитель сервиса. Пиком стал апрель, когда рост составил 54% по отношению к 2019-му. Оборот онлайн-платежей малого и среднего бизнеса также ежемесячно растет, подчеркнули в «Яндекс.Касса».

О росте оборота интернет-эквайринга заявляют и в других банках. И понятна причина этого роста — точки продаж закрылись, другого варианта вести свое дело, кроме как принимать оплату через сайт, просто не было. Пандемия подтолкнула развитие онлайн-торговли, позволила малым предприятиям приобрести новых клиентов.

По данным Mastercard, за период самоизоляции почти на треть (28%) выросло количество россиян, приобретающих товары в интернете. Всего около 60 млн граждан пользуются онлайн-покупками, оценили в Национальной ассоциации дистанционной торговли. Это больше половины трудоспособного населения страны.