Путин поручил принять закон об экспериментальных правовых режимах в цифровых инновациях

Владимир Путин поручил обеспечить принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ. Срок исполнения поручения — 26 июля 2020 года.

Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о развития информационно-коммуникационных технологий и связи.

Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций находится на рассмотрении в Госдуме, его основной идеей является создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и прочих.

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Кроме того, правительству с учетом ранее данных поручений поручено принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив необходимое финансирование, в том числе из средств, предусмотренных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Доклад по этому поручению главе государства должен быть представлен 31 августа 2020 года, пишет ТАСС.

Путин также поручил правительству проработать вопрос о поддержке внедрения инновационного программного обеспечения в медучреждениях. В ходе прошедшего 10 июня у президента РФ совещания по развитию ИТ и связи главе государства рассказали, в частности, о разработке и о трудностях внедрения в сфере здравоохранения сервисов с применением искусственного интеллекта, позволяющих распознавать патологии на медицинских снимках.