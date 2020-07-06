В банке вместо паспорта можно будет предъявить водительское удостоверение

При получении некоторых банковских услуг можно будет предъявить водительское удостоверение вместо паспорта.

Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект разрабатывают Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.

Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа у граждан РФ и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, пояснили в Банке России.

Представители банков отмечают, что такой способ идентификации — это клиентоориентированный подход, основанный на практике ведущих стран.