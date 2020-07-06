Российской судебной системе можно доверять. Так считает Песков

В нашей стране нет оснований не доверять судебной системе, она постоянно развивается и совершенствуется. Так считает пресс-секретарь Путина.

«Российская судебная система также находится в процессе совершенствования, развития... Я бы не делал все-таки выводы о недоверии общества к судебной системе. Не вижу никаких для этого оснований», — сказал Песков журналистам.

При этом, он уточнил, что система должна развиваться.

«У нас общество, государство, все его институты находятся в постоянном состоянии развития и совершенствования», — добавил Песков.

По материалам «РИА Новости».