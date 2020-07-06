Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Чуть больше трети из 4,5 тысяч принявших участие в опросе россиян положительно ответили на вопрос «Планируете ли вы в ближайшее время забронировать отдых на Черном море?».

При этом,

13% объяснили свой выбор тем, что «и так собирались на российский юг»,

14% — наличием уже купленной путевки.

7% в качестве аргумента привели отсутствие альтернативы, ведь международное авиасообщение по-прежнему под запретом.

Опрос проводил сайт ТурДом.

При этом, когда подобный опрос проводился в мае, положительно ответила почти половина опрошенных. Судя по всем, люди на тот момент устали от самоизоляции и хотели выбраться хоть куда-нибудь.

А сейчас люди начали считать, в какую копеечку влетит летний отдых на российских югах.

Как выяснилось, отели высокого уровня уже подняли прайсы в 1,5, а некоторые и в 2 раза по сравнению с прошлым летом. Гостиницы категории 2–3* пока держат ценник, но не исключено, что и они с середины лета по мере заполнения тоже увеличат тарифы.

Друзья, а вы планируете отдыхать в России?