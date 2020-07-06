Обязательная маркировка молочной продукции будет вводиться поэтапно в 2021 году

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Кого Вы считаете самыми уважаемыми в мире финансистами? ...
Что ж так скромно? Авторское мнение хотелось бы услышать......
Давно бы уже это сделало.
да и с непорядочным завтра-послезавтра что-нить, да сорвётсякогда-нить да потребует бОльшего, а б...
Видимо Вы очень давно читали Драйзера "Трилогию желания". Бухгалтер не может вырасти до финансист...
переиначивая Простоквашиноа если не дети (главбухи) не станут пропадать. Тогда родители (собстве...
ИП на УСН 6 лет. Звоню в ФНС спрашиваю о переходе на НПД и налогах. Отвечают, чтобы не платить ст...
одни закроют, а другие откроют. Завтра придет какой нибудь выскочка желающий сбацать опупенную ка...
Пардон, я не думала даже обижать. Если ты родился финансистом, ты им будешь. Это не хорошо и не п...
очень бы хотелось в это верить , реально надоела вся эта муть голубая.... но учитывая непрозрачно...
всех конечно не заставятно оглядываться приходится. нет-нет, а по одному, да за шиворот вытаскива...
шикарная классика.. перечитываю раз в несколько лет) вот недавно на самоизоляции опять) ...
тут скорее друганы должны быть не у буха, а у собственников этого "каждого крупного предприятия"Т...
эта профессия называется жулик. и не надо коллег из финансов так унижать....
А потом главбухи пропадают
Все верно пишете! Я о таком на Дзене читала https://zen.yandex.ru/media/julija/buhgalter-iz-tuly-...
то есть Вы безапелляционно заявляете о том что ВСЕ и КАЖДЫЙ главбух крупного предприятия обязател...
Наблюдала я один раз строго со стороны, как происходит БОРЬБА "нужных инспекторов" в одной налого...
конечно давно пора поднять и не до 4 млн, а до 10 !
Может знакомые просто привыкли дикарями на авто куда удобнее скататься? По моим знакомым ощущение...
то есть все финансисты должны быть криминальны? а если человек соблюдает закон, то он остаётся бу...
Ничего подобного... По-моему, автор ностальгирует по тем временам, когда работал в налоговой.Чита...
их тоже иногда сажают или переводят.. умные люди сразу заводят контору по нужным юрадресам, чтобы...
Если у буха в налоговой друганы, то глаза закроют на его "кроилово-рубилово"..Все прозрачно. АКС-...
Надо полагать, до переучивания не так уж и далеко...
Мишустин начал, Егоров закончит. Всех заставят работать по закону. ...
выросла на госфинансах до финансиста и ужаснулась - выросла то только попа и хотелки)Уволилась...
Это статья не о главном бухгалтере, а об организованной преступности....
Чеба занимался мрачным криминаломИз самого простого - крышевал обналы ...
Сколько дней должен работать водитель в месяц по закону, в МАГНИТЕ установили норму 20 рабочих су...
Я не говорю. Без критики. Иногда легкие советы.