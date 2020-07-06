Обязательная маркировка молочной продукции будет вводиться поэтапно в 2021 году

Евтухов также напомнил, что систему маркировки планируется интегрировать с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая отслеживает качество сырья. «Предстоит достаточно большой объем работы проделать», — считает замминистра. Однако при этом, по его данным, число участников эксперимента растет, даже несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности. «Мы считаем, что по молочной продукции у нас к концу года может закончиться эксперимент и мы будем понимать, каким образом дальше вводить ее обязательную маркировку», — заключил он.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, эксперимент по маркировке готовой молочной продукции проводится с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. С 20 января 2021 года начинается обязательная маркировка по определенным группам, по остальным группам — не позднее 1 октября 2021 года. Оператором национальной системы маркировки «Честный Знак» в соответствии с распоряжением правительства является «Оператор-ЦРПТ».