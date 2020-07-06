Клерк.Ру

Обязательная маркировка молочной продукции будет вводиться поэтапно в 2021 году

Внедрение обязательной маркировки молочной продукции будет поэтапным и проходить с января по октябрь 2021 года.

Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«С лета прошлого года идет эксперимент. Он должен закончиться в этом году. В течение фактически трех кварталов, с 1 января до 1 октября, будет поэтапное внедрение обязательной маркировки моточной продукции. Выбран специальный щадящий режим в зависимости от срока годности продукции, от ее упаковки и так далее», — цитирует Евтухова ТАСС.

По словам Евтухова, на данный момент в эксперименте задействованы 3,7 тыс. участников, в том числе производители, включая малый бизнес и розничные компании.

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Евтухов также напомнил, что систему маркировки планируется интегрировать с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая отслеживает качество сырья. «Предстоит достаточно большой объем работы проделать», — считает замминистра. Однако при этом, по его данным, число участников эксперимента растет, даже несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности. «Мы считаем, что по молочной продукции у нас к концу года может закончиться эксперимент и мы будем понимать, каким образом дальше вводить ее обязательную маркировку», — заключил он.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, эксперимент по маркировке готовой молочной продукции проводится с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. С 20 января 2021 года начинается обязательная маркировка по определенным группам, по остальным группам — не позднее 1 октября 2021 года. Оператором национальной системы маркировки «Честный Знак» в соответствии с распоряжением правительства является «Оператор-ЦРПТ».

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