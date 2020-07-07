99 % заявителей уже получили повторно по 10 000 на детей до 16 лет

По состоянию на 6 июля единовременные выплаты по 10 000 перечислены родителям 26 млн детей от 0 до 16 лет.

Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства, сообщает Минтруд.

Благодаря этому выплата по 10 тыс. рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до 3 лет и единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки», — прокомментировал глава Минтруда Антон Котяков.

При начислении июльской выплаты ПФР использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до 3 лет за период апрель — июнь и единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.

Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября.