Сотрудника, «застрявшего» за границей из-за невозможности вылета, нельзя уволить за прогул

Может ли работодатель уволить сотрудника, если тот «застрял» за границей из-за невозможности вылета: закрыты границы и вывозного рейса нет? Такой вопрос был задан Роструду.

Трудинспекторы пояснили, что Невозможность осуществления трудовой функции в месте расположения работодателя вследствие введения ограничительных мер изоляционного характера не является основанием для увольнения по инициативе работодателя.

Поскольку отсутствие работника на рабочем месте обусловлено уважительными причинами, данное отсутствие не считается прогулом.