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Как малый и средний бизнес выходит из пандемии. Интересное исследование

Московскии кредитныи банк (МКБ) проанализировал влияние ограничительных мер на обороты компании сегмента МСБ и их деловую активность.

Оценка динамики выручки, проходящеи через терминалы в течение полугодия, показывает, как малыи бизнес пережил пандемию. В среднем на одну компанию МСБ оборот по экваирингу в сравнении с 2019 годом даже вырос на 4% и составил 1 069 742 руб. в месяц, среднии чек в целом по сегменту вырос на 1% за год и составил 825 руб.

Часть компании МСБ выиграли в результате пандемии, часть очень быстро восстановилась в июне.

МСБ, которые успешно прошли пандемию

У продуктовых магазинов снижение оборотов наблюдалось незначительное – на 10% в апреле, в июне обороты даже превысили февраль на 14%. У небольших АЗС оборот в июне также превысил февральскии, вслед за снижением доходов в апреле на 27%, в мае был рост на 30%, колебания среднего чека тут были незначительные.

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08 Июль 2020
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Алкогольные магазины в июне заработали на 20% больше, чем в феврале.

Снижение оборотов в этом сегменте на 16% наблюдалось в апреле за счет сокращения количества покупок, в мае обороты начали восстанавливаться, уже в июне ситуация стабилизировалась полностью.

Такси из сегмента МСБ в 2,6 раз увеличили оборот в июне в сравнении с февралем, во время ограничительных мер оборот в сегменте только рос и несколько замедлился лишь после снятия ограничении. Магазины товаров для дома почувствовали существенныи всплеск покупательскои активности после снятия ограничении.

В апреле выручка в данном сегменте упала на 60%, в мае началось восстановление, в итоге оборот на 32% превысил показатель февраля.

У небольших книжных магазинов в июне оборот на 60% превысил февральскии, при этом в апреле провал был до 88% процентов в сравнении с мартом, однако, сегмент стремительно восстановился. Службы доставки ожидаемо также в плюсе, тут рост выручки июня в 2,3 раза по сравнению с февралем.

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МСБ, которые в минусе

Тяжело выходят из сложившеися ситуации небольшие фитнес и спортивные клубы, пока июнь им принес лишь 14% февральскои выручки. Кафе и рестораны в июне отработали лишь 30% от оборотов до коронавируса. Обувные и ювелирные магазины в июне отработали лишь половину от февральских оборотов.

Недобрали в июне порядка 30% выручки, в сравнении с февралем:

  • фастфуд,
  • медицинские клиники,
  • магазины обуви и женскои одежды,
  • салоны красоты
  • парикмахерские.
Учитывая падение оборотов во время ограничении, компаниям из этих отраслеи особенно тяжело выходить из пандемии.

В июне получили выручку, сопоставимую с февральскои, магазины косметики, стоматологии, оптики.

Закрылись и не открылись

Пандемию пережили не все компании МСБ, в том числе и среди отраслеи, которые не относятся к пострадавшим.

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«Ограничительные меры разорвали некоторые «пищевые цепочки», в итоге с рынка ушли те, кто формально не должен был пострадать», - отмечает глава департамента МСБ МКБ Виктор Жидков.

Так, закрылись:

  • 11% продуктовых магазинов,
  • 24% кафе,
  • 27% точек фастфуда,
  • 18% салонов красоты,
  • 40% мебельных и магазинов одежды,
  • 28% точек по продаже цветов,
  • 25% обувных магазинов, 
  • 17% магазинов косметики.
Сокращения, пусть и незначительные, были по всем отраслям (за исключением такси и курьерских служб).

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