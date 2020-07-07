Как малый и средний бизнес выходит из пандемии. Интересное исследование

Московскии кредитныи банк (МКБ) проанализировал влияние ограничительных мер на обороты компании сегмента МСБ и их деловую активность.

Оценка динамики выручки, проходящеи через терминалы в течение полугодия, показывает, как малыи бизнес пережил пандемию. В среднем на одну компанию МСБ оборот по экваирингу в сравнении с 2019 годом даже вырос на 4% и составил 1 069 742 руб. в месяц, среднии чек в целом по сегменту вырос на 1% за год и составил 825 руб.

Часть компании МСБ выиграли в результате пандемии, часть очень быстро восстановилась в июне.

МСБ, которые успешно прошли пандемию

У продуктовых магазинов снижение оборотов наблюдалось незначительное – на 10% в апреле, в июне обороты даже превысили февраль на 14%. У небольших АЗС оборот в июне также превысил февральскии, вслед за снижением доходов в апреле на 27%, в мае был рост на 30%, колебания среднего чека тут были незначительные.