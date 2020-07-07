Лизинг для каршеринга станет доступнее

Государство будет субсидировать до четверти расходов на приобретение автомобильной техники каршеринговыми компаниями и арендодателями. Соответствующее Постановление Правительства № 977 от 04.07.2020 опубликовано на сайте кабмина.

Речь идёт о предоставлении скидки на авансовый платёж по договору операционного лизинга до 25% стоимости транспортного средства. Её в рамках программы «Доступная аренда» лизинговым компаниям субсидирует государство.

Скидка будет доступна гражданам, а также ИП на УСН, и компаниям, планирующим предоставлять приобретаемую в лизинг технику в аренду, например, в рамках каршеринга.

Основное условие программы — транспортное средство должно быть произведено в России.

Новый механизм сделает аренду и лизинг автомобилей привлекательнее. С его помощью в 2020 году планируется реализовать до 14 тыс. транспортных средств отечественного производства.

Программа утверждена в дополнение к уже действующему механизму. По нему в рамках финансового лизинга предоставляется скидка 10%. Есть также опция для малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей, которые берут в финансовый лизинг седельные тягачи. Для них скидка составляет 12,5%.