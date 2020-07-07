Интересные цифры по рынку кредитования граждан во время коронакризиса

Да, у меня тоже так - намного легче написать ерунду, чем её же вслух сказать, да ещё на публику) ...
Подумаешь, работы людям добавилось, зато не как папуасы - электроника и кибернетика)...
Да нет, просто мы пишем правду, о которой другие боятся говорить...
Вы с Яндекс.Дзен соревнуетесь чёли?)
Аж прослезилась) от воспоминаний. Ну а теперь по делу: на дворе 2020 год, другое законодательство...
Потому что первое противоречит закону, а второе нет. Да, такие законы, к сожалению....
Интересно, почему заработать деньги и не платить с них непомерные налоги (заплатить только часть,...
То есть, если адрес ООО совпадает с местом жительства участника, то согласие необходимо, и это бу...
На первое место по читаемости среди всех ресурсов подобного направления. ...
Трудовая должна была храниться в сейфе. Факт кражи лучше зафиксировать, сделать акты на отсутстви...
Не оценивайте, что "рвутся" по откликам. По моему опыту количество откликов зависит исключительно...
С начало всех загонят на портал госуслуг, а потом сольют информация в сеть. Все как обычно, ни че...
А, почему сократится количество документов, не понятно совсем....
ага) Под благовидным предлогом же
ссылка не работает : проект Минфина
Чем бы я не читал, желающих работать на мутных условиях за 4 сольдо от этого не сильно прибавится...
"в целях возмещения затрат на транспортировку продукции"какая прелесть)) Все экспортеры...
Проблема даже не в том, что дорого. Проблема в том, что "дорого и не вкусно". Малосъедобная еда, ...
Ну какой предметный разговор. Во-первых, по прежнему читаем явно не глазами.Во-вторых, тут не ХХ,...
Да, туда едет куча всяких наций, никто не спорит. Однако латиносы и негры, это примерно как наш к...
Автору - респект, Тролль 54 уровня)))) Комментарии читать интересно - сразу понятно отчего у нас ...
Не соглашусь... У Клерка есть собственник. Что разрешать размещать, а что не позволять размещать ...
Лучше бы вспомнили тех, у кого сумма имущественного вычета была ограничена одной сделкой и была м...
Клерк должен удалить эту статью и извиниться перед своей аудиторией. А автором должны бы спецслуж...
За май и июнь все перечислили. Если вы не получили денег, значит вам отказали. Дозванивайтесь до ...
Не могу поверить, что читаю это на клерке...
Сумма порога бедности/малоимущности это другой вопрос и никак не оспаривает концепцию бесплатност...
А чего удивляться - все по сценарию 2008г. Упала прибыль с аренды? Не беда, надо поднять плату с ...
https://youtu.be/tYOfnbjAxQMЯ рождена для любви)))
за май субсидии перечислены
С какого периода 2020 можно применять пониженный тариф, если в реестр субъектов мсп организация б...