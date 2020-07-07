Интересные цифры по рынку кредитования граждан во время коронакризиса

Во время коронакризиса у многих сильно ухудшилось финансовое положение, что в ряде случаев вынуждало людей брать кредиты. А кто-то, наоборот старались их не брать. Приводим интересные цифры.

Компания SAS в партнерстве с Национальным банковским Журналом провели опрос, чтобы узнать, как пандемия и режим самоизоляции изменили рынок кредитования.

В ходе исследования выяснилось, что около 30% респондентов пересмотрели свои планы по кредитованию. Около 20% отказались от решения взять кредит в связи с ухудшившимся финансовым положением, а 10%, наоборот, планируют обратиться в банк за кредитом или уже это сделали, – как правило, по той же причине.

Об ухудшении финансового положения сообщили в общей сложности почти 60% респондентов. Самой распространенной причиной стало сокращение зарплаты – об этом заявили 42% участников. Еще 10% потеряли работу, около 5% обозначили в качестве основного негативного фактора увеличение расходов.

У 60% опрошенных уже были кредиты на момент начала кризиса. Некоторым респондентам стало тяжелее их оплачивать. Почти 30% заявили, что появились определенные трудности, но возможность рассчитываться с банком по-прежнему сохранилась. Примерно такое же количество опрошенных сообщили, что сложностей у них не возникло.