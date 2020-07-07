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Интересные цифры по рынку кредитования граждан во время коронакризиса

Во время коронакризиса у многих сильно ухудшилось финансовое положение, что в ряде случаев вынуждало людей брать кредиты. А кто-то, наоборот старались их не брать. Приводим интересные цифры.

Компания SAS в партнерстве с Национальным банковским Журналом провели опрос, чтобы узнать, как пандемия и режим самоизоляции изменили рынок кредитования.

В ходе исследования выяснилось, что около 30% респондентов пересмотрели свои планы по кредитованию. Около 20% отказались от решения взять кредит в связи с ухудшившимся финансовым положением, а 10%, наоборот, планируют обратиться в банк за кредитом или уже это сделали, – как правило, по той же причине.

Об ухудшении финансового положения сообщили в общей сложности почти 60% респондентов. Самой распространенной причиной стало сокращение зарплаты – об этом заявили 42% участников. Еще 10% потеряли работу, около 5% обозначили в качестве основного негативного фактора увеличение расходов.

У 60% опрошенных уже были кредиты на момент начала кризиса. Некоторым респондентам стало тяжелее их оплачивать. Почти 30% заявили, что появились определенные трудности, но возможность рассчитываться с банком по-прежнему сохранилась. Примерно такое же количество опрошенных сообщили, что сложностей у них не возникло.

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Около 10% респондентов, напротив, ответили, что теперь у них нет возможности выплачивать кредит, а чуть больше – 20% сказали, что пока они могут выплачивать кредит, но есть риск, что этой возможности не будет уже через несколько месяцев.

Подобные обстоятельства вынуждают заемщиков искать приемлемое решение вместе с банком. 15% из числа тех, кто в настоящее время выплачивает кредит, уже обратились с просьбой о его пересмотре, а более 20% планируют это сделать в ближайшее время.

При этом банки идут навстречу вкладчикам – ни один из участников опроса не получил отказ в пересмотре. Всем были предложены различные способы, упрощающие погашение кредита. И в большинстве случаев это снижение размера платежа с увеличением срока действия кредита.

Сейчас ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, однако влияние кризиса будет сказываться еще долгое время, в этом уверены и участники опроса. По их мнению, в ближайшем будущем на рынке кредитования произойдут серьезные изменения. Так, около 40% опрошенных считают, что россияне будут более сдержанно относиться к кредитованию.

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Еще 25%, напротив, полагают, что люди будут брать больше кредитов, чтобы справиться с ухудшившимся финансовым положением. Еще около 30% подчеркнули, что изменятся кредитные продукты – на первый план выйдут предложения с продолжительным сроком действия и относительно небольшими ежемесячными платежами.

Кроме того, есть мнение, что люди будут брать больше микрокредитов и микрозаймов.

Результаты опроса приводят к выводу о том, что банкам следует быть готовыми к новым условиям на рынке кредитования, а также к изменившемуся потребительскому поведению клиентов – как действующих, так и потенциальных. Можно предположить, что предложения, которые были эффективными до кризиса, не обязательно будут работать сейчас.

Поэтому, банкам необходимо начать индивидуальную работу с каждым клиентом. В сложившихся реалиях это практически невозможно сделать без современных инструментов клиентской аналитики и целевого маркетинга. Это позволит банкам предлагать именно те продукты, которые отвечают ожиданиям, финансовому положению и планам на будущее каждого конкретного клиента.

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«Пандемия изменила мир, и банковская сфера не стала исключением. Несомненно, кризис не бесконечен, но на выход из него потребуется время, и даже по его окончании рынок кредитования будет уже иным. Поэтому банкам необходимо ориентироваться на новые реалии и пересматривать свои методы по привлечению клиентов, а также менять портфель кредитных продуктов. Современные аналитические инструменты позволяют сделать это таким образом, чтобы в выигрыше остались все – и клиенты, и сами финансовые организации», – говорит Максим Цуканов, руководитель направления клиентской аналитики SAS Россия/СНГ.

Совместное исследование SAS и Национального Банковского Журнала проводилось в форме онлайн-опроса в мае – июне 2020 года и включало вопросы, связанные с ситуацией относительно действующих кредитов, возможностями их выплаты, а также планами по кредитованию.

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Итоги опроса были подведены в конце июня 2020 года. Также исследование показало, что около 60% респондентов, принявших участие в исследовании, одновременно пользуются услугами трех или более банков, чуть более 20% – двух банков и чуть менее 20% – одного банка. Подавляющее большинство участников опроса моложе 45 лет (5% младше 25 лет, 38% – от 25 до 34 лет, 44% – от 35 до 44 лет).

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