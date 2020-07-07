Срок действия налоговых каникул для ИП предлагают продлить

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал и во вторник направит на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина законопроект о продлении до 2022 года срока действия налоговых каникул для ряда категорий индивидуальных предпринимателей в связи с пандемией коронавируса.

Срок действия налоговых каникул заканчивается в конце этого года

В пояснительной записке к документу говорится, что кризисная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, замедлила рост предпринимательской деятельности. И что надо продлить «механизмы налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, применяющих упрощенную или патентную систему».

По мнению автора проекта, продление этих мер поддержки будет способствовать восстановлению экономики российских субъектов за счет привлечения в экономику новых предпринимателей.

Действующий закон дает субъектам РФ право устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших в течение двух лет со дня регистрации ИП на упрощенную или патентную систему налогообложения, налоговые каникулы в виде нулевой налоговой ставки.